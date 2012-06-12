С#: Функция записи кода в документ MSVS 2010

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок256 просмотров

Нужна функция, позволяющая осуществить запись заданного текста в открытое окно редактора MS Visual Studio 2010. На скриншоте показан наглядный пример.

http://synoparser.ru/writetoVS2010%20window%20editor.png

Оплата 10$ после демонстрации работы функции в Teamviewer (или Skype)

13 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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