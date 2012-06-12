АРМ "Сканирование и обработка Qr-кодов" Заказчик: УДППЗ Укрпочта Закарпатская Дирекция. Кассовые аппараты "Слог Микро 03" способны распечатывать на кассовой ленте Qr коды, в которых содержится вся информация про операции совершёнными операторами ...
С#: Функция записи кода в документ MSVS 2010
Нужна функция, позволяющая осуществить запись заданного текста в открытое окно редактора MS Visual Studio 2010. На скриншоте показан наглядный пример.
http://synoparser.ru/writetoVS2010%20window%20editor.png
Оплата 10$ после демонстрации работы функции в Teamviewer (или Skype)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно средствами VBA научить Corel Draw рисовать разные векторные рисунки с возможностью изменения некоторых параметров. Одним словом нужны люди, которые знают Corel Draw и могут написать макрос(ы).Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуеться программа для управления альбомами группы Программа работает по сценарию дейстфий из файла photoalbum-in.txt, находящегося в папке прграммы. (Пример файла с пояснениями прикреплен). Программа должна уметь: -добалять и удалять альбомы в группе ...Завершен13 лет назад
Уважаемые фрилансеры, есть срочная задача на с#: напишите класс дробное число и переопределите следующие основные опeрации: + - * \ Сделать нужно сегодня, оплата вебманями ...Завершен13 лет назад
- $500
Требуется бот для игры в КНБ т.е. программа делающая определённые запросы к сайту, проводящая свои вычисления и выдающая данные на тот же сайт бот должен быть оформленный под винду, не требовать ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать интеграцию в сервис приема платежей безакцепного списания средств с кредитных карт. Как в системе PayPal - ставишь птичку и при подписке на услуги, с банковской карточки автоматически списывается абонентская плата.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать на C# + SQL Light desktop приложение для экзаменации ТЗ в атачеПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $35
Программа копирования файла С#2008, возможно на VISUAL Basic 2008. Тех задание в приложенииЗавершен13 лет назад
Нужно сделать проверку установочным файлом, собранным с помощью Inno Setup, наличия на компьютере: - Microsoft .NET Framework 4.0 - Microsoft SQL Server Compact 4 чтобы установка не начиналась, покуда ...Завершен13 лет назад
- $250
Приветствую пишу короткой и ясно: Нужен бот для Diablo 3 Бюджет до 6.000-8.000 рублей. 1) Готов оплатить 2) Или вариант Могу выступить Партнёром ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад