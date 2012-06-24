Разработка класса на Delphi для парсинга wordstat

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На Delphi 6 (либо на более старшей версии но в итоге на 6-ке проект должен корректно работать) необходимо реализовать класс парсинга сервиса http://wordstat.yandex.ru. Для работы с HTTP использовать Synapse. Использование другх сторонних библиотек - только после согласования.

Формат запроса:

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=REQUEST&geo=&text_geo=

где REQUEST это запрашиваемое слово или словосочетание. Для запроса могут использоваться как русские слова так и английские.

Результат запроса нужно распарсить (для парсинга использовать TRegExp) и все слова из столбца «Что искали со словом» загрузить в TStringList. Только слова, частотность не нужна.

Основная проблема – капча. Если сервис требует капчу, ее нужно показать пользователю и дождаться ввода данных, а затем передать сервису.

Вместе с классом нужна небольшая программка показывающая как класс использовать.

Delphi
13 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад
$50
3 дня
Владислав задание выполнил хорошо. Все четко по ТЗ. Доработки были проведены буквально в течение суток. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад

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