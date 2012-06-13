Нотифаер в трее (Adobe Air + Dklab Realplexor)

Нужно приложение на Adobe Air или на схожей технологии (Silverlight), в котором нужно использовать JavaScript вместе с библиотекой Дмитрия Котерова Dklab Realplexor (http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor) для открытия подключения long polling и подписки на событие.

При получении апдейта от сервера необходимо выводить growl-сообщение со ссылкой на основе полученных данных (JSON). В нормальном состоянии программа должна находиться в трее.

Также необходима такая же функция как в IM-мессенджерах (Skype/ICQ) - при бездействии пользователя компьютера (например 10 мин не было движений курсора) программа должна уходить в "тихий режим" (никаких growl сообщений не появляется, а вместо них программа отсылает запрос на сервер об отсутствии юзера).

Рассмотрим возможность написания с другими технологиями (не Adobe Air и Silverlight), а например C++ или Delphi, но с обязательным использованием открытия подключения к серверу с помощью Dklab Realplexor (например через JS-движок браузера). Программа должна работать на Windows XP и Windows 7 (кроссплатформенность необязательна).

Выбранному исполнителю вышлю более подробное ТЗ. Пишите примерную стоимость и сроки.