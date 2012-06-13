Нотифаер в трее (Adobe Air + Dklab Realplexor)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок183 просмотра

Нужно приложение на Adobe Air или на схожей технологии (Silverlight), в котором нужно использовать JavaScript вместе с библиотекой Дмитрия Котерова Dklab Realplexor (http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor) для открытия подключения long polling и подписки на событие.

При получении апдейта от сервера необходимо выводить growl-сообщение со ссылкой на основе полученных данных (JSON). В нормальном состоянии программа должна находиться в трее.

Также необходима такая же функция как в IM-мессенджерах (Skype/ICQ) - при бездействии пользователя компьютера (например 10 мин не было движений курсора) программа должна уходить в "тихий режим" (никаких growl сообщений не появляется, а вместо них программа отсылает запрос на сервер об отсутствии юзера).

Рассмотрим возможность написания с другими технологиями (не Adobe Air и Silverlight), а например C++ или Delphi, но с обязательным использованием открытия подключения к серверу с помощью Dklab Realplexor (например через JS-движок браузера). Программа должна работать на Windows XP и Windows 7 (кроссплатформенность необязательна).

Выбранному исполнителю вышлю более подробное ТЗ. Пишите примерную стоимость и сроки.

DelphiJavaScript
13 лет назад
abcunt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптировать Линукс под определенные задачи.

    Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi-функцию перевести в ASM

    Функция небольшая, строк на 10, нужно перевести ее в ASM c целью оптимизации алгоритма по скорости. Оформить ее нужно как Delphi-функцию просто сделанную на встроенном асме. Вышлю эту функцию на ваш e-mail.

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графический интерфейс для приложения на Си

    Консольная программа написана на С, к ней нужно добавить интерфейс (на С++/С#/Qt), т.е. форму, а так же несколько графиков которые формируются по результатам. По интерфейсу вообще никаких проблем: несколько текстовых полей и кнопка. По результатам ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагины для Оперы.

    Можно реализовать две функции в одном плагине или по отдельности. 1. Функция плагина - определять существует ли открытый адрес (например aaa.ru/dsdsd/dsdsd/dddd.html) в списке и выводить какой-то знак рядом с панелью адреса ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • С#: Функция записи кода в документ MSVS 2010

    $100

    Нужна функция, позволяющая осуществить запись заданного текста в открытое окно редактора MS Visual Studio 2010. На скриншоте показан наглядный пример. http://synoparser.ru/writetoVS2010%20window%20editor.png Оплата 10$ после демонстрации работы функции в Teamviewer ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка класса на Delphi для парсинга wordstat

    На Delphi 6 (либо на более старшей версии но в итоге на 6-ке проект должен корректно работать) необходимо реализовать класс парсинга сервиса http://wordstat.yandex.ru. Для работы с HTTP использовать Synapse. Использование другх сторонних библиотек - только ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сканирование и обработка Qr-кодов

    $1000

    АРМ "Сканирование и обработка Qr-кодов" Заказчик: УДППЗ Укрпочта Закарпатская Дирекция. Кассовые аппараты "Слог Микро 03" способны распечатывать на кассовой ленте Qr коды, в которых содержится вся информация про операции совершёнными операторами ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование на VBA для Corel Draw

    Нужно средствами VBA научить Corel Draw рисовать разные векторные рисунки с возможностью изменения некоторых параметров. Одним словом нужны люди, которые знают Corel Draw и могут написать макрос(ы).

    VBA
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа редактирования фотоальбомов вконтакте

    $100

    Требуеться программа для управления альбомами группы Программа работает по сценарию дейстфий из файла photoalbum-in.txt, находящегося в папке прграммы. (Пример файла с пояснениями прикреплен). Программа должна уметь: -добалять и удалять альбомы в группе ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад