Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под ...
Нотифаер в трее (Adobe Air + Dklab Realplexor)
Нужно приложение на Adobe Air или на схожей технологии (Silverlight), в котором нужно использовать JavaScript вместе с библиотекой Дмитрия Котерова Dklab Realplexor (http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor) для открытия подключения long polling и подписки на событие.
При получении апдейта от сервера необходимо выводить growl-сообщение со ссылкой на основе полученных данных (JSON). В нормальном состоянии программа должна находиться в трее.
Также необходима такая же функция как в IM-мессенджерах (Skype/ICQ) - при бездействии пользователя компьютера (например 10 мин не было движений курсора) программа должна уходить в "тихий режим" (никаких growl сообщений не появляется, а вместо них программа отсылает запрос на сервер об отсутствии юзера).
Рассмотрим возможность написания с другими технологиями (не Adobe Air и Silverlight), а например C++ или Delphi, но с обязательным использованием открытия подключения к серверу с помощью Dklab Realplexor (например через JS-движок браузера). Программа должна работать на Windows XP и Windows 7 (кроссплатформенность необязательна).
Выбранному исполнителю вышлю более подробное ТЗ. Пишите примерную стоимость и сроки.
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