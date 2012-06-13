Нужно переделать код Delphi на код VB

$100
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Закрыт1 заявка118 просмотров

Вот на этой странице находится описание взаимодействия с Bluetooth:

http://www.delphiplus.org/articles/api/bluetooth/index.html

Нужно сделать то же самое, но только на VB 6.0

Delphi
13 лет назад
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JhonRoun
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$90
8 дней

Заявки фрилансеров

JhonRoun
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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