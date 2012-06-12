Плагины для Оперы.

Можно реализовать две функции в одном плагине или по отдельности.

1. Функция плагина - определять существует ли открытый адрес (например aaa.ru/dsdsd/dsdsd/dddd.html) в списке и выводить какой-то знак рядом с панелью адреса (да-нет), рядом с адресом кнопка внесения в список, при внесении запрашивать комментарий.

2. Функция плагина - если по открываемому адресу страница не существует (ошибка 404 или подобное), например aaa.ru/dsdsd/dsdsd/dddd.html переадресовывать на загрузку верхний домен aaa.ru