Delphi-функцию перевести в ASM

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Функция небольшая, строк на 10, нужно перевести ее в ASM c целью оптимизации алгоритма по скорости. Оформить ее нужно как Delphi-функцию просто сделанную на встроенном асме.

Вышлю эту функцию на ваш e-mail.

Delphi
13 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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