Графический интерфейс для приложения на Си

Консольная программа написана на С, к ней нужно добавить интерфейс (на С++/С#/Qt), т.е. форму, а так же несколько графиков которые формируются по результатам. По интерфейсу вообще никаких проблем: несколько текстовых полей и кнопка. По результатам вывести несколько графиков.