Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под ...
Графический интерфейс для приложения на Си
Консольная программа написана на С, к ней нужно добавить интерфейс (на С++/С#/Qt), т.е. форму, а так же несколько графиков которые формируются по результатам. По интерфейсу вообще никаких проблем: несколько текстовых полей и кнопка. По результатам вывести несколько графиков.
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