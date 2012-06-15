Требуется программист. Необходимо, взяв за основу, скорее всего Линукс - убунту или росинка, но можно и другой дистрибутив линукса, с которым у был опыт работы, или который удобнее доработать. Этот вариант ОС адаптировать под ...
Разработка GUI-приложений под Windows
Тех.задание:
Требуется программа для верстки резюме. Программа должна быть разработана на GUI-приложении под Windows, исполнитель должен быть знаком с C#.
1. поля "ф.и.о";"телефон";"общий стаж работы" пользователь заполняет сам.
2. поле "специальность" пользователь выбирает из выпадающего списка (исполнитель должен сам найти все специальности по направлениям строительство, ИТР, услуги, образование, логистика, склад, транспорт, питание,либо предусмотреть возможность импорта в программу этих данных)
3. поле "цель" пользователь выбирает из выпадающего списка (исполнитель должен сам найти цели. напр. .....Достойная оплата труда и перспектива карьерного роста. и т.д. порядка 10 целей,либо предусмотреть возможность импорта в программу этих данных)
4. поле "мое фото выбрать" пользователь выбирает размещенную на компьютере свою фотографию. Если фото больше размера 50х40 мм фото уменьшается автоматически до этого размера.
5. поля "цвет" и "шрифт" - выбирается текст и шрифт в итоговом резюме.
6. Все выполняемое в программе пользователем должно отображаться в окне с права (как показанно в diz_prog.jpg)
7. поля "опыт работы - год работы" пользователь выбирает из выпадающего списка
8. поля "информация об образовании" по умолчанию в итоговый результат резюме включенно: "окончил в", "году", "по специальности" Все остальное пользователь заполняет сам.
9. поля (3 шт.) "дополнительные навыки кандидата" пользователь выбирает из выпадающего списка. Также программа должна иметь возможность импортировать из вне (либо файл .тхт либо .doc) описания этих 3 доп. навыков.
10. нужно чтобы программа могла распечатывать или как-то экспортировать из программы в файл либо в jpeg либо в doc, но желательно в doc.
11. требуется в программе создать некую разметку для шаблонов резюме (все шаблоны в программу будут загружаться из вне в jpeg файлах)
12. программа должна быть защищенна от копирования.
13. программа все вводимые данные, по каждому резюме, должна сохранять в базе данных с разметкой по полям:
ф.и.о.,телефон, на какую должность претендовал, общий стаж работы, образование, опыт работы. Исполнитель может сам выбрать в каком виде она может храниться (виде Access файла и т.д.)
14. программа должна иметь вывод на печать готового резюме.
15. программа должна, находясь у разных пользователей, иметь возможность знать о наличии обновлений как программы, так и новых фонов резюме.
16.Дизаин и все поля программы должны быть точно такими как указанно в diz_prog.jpg
В прилагаемом архиве 2 картинки: diz_prog.jpg показывает как должна выглядеть программа, а Rezum 2.jpg какое резюме должно получиться.
Бюджет обсуждается!
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