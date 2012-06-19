Разработать компилятор для модельного языка программирования, написанный на языке Object Pascal (Delphi), реализующие следующие задачи: 1) Построение грамматики на основе данных из файла; 2) Осуществление лексического анализа входного файла; 3) Определения соответствия ...
Разработка WinForms user control
Необходимо разработать .NET user control (близкий аналог окна "Сортировщик писем" из почтового приложения The Bat!).
Важно: C#, ООП (нужно чтобы придумать архитектуру системы), работа с WinForms.
Разработчик будет выбран на основании наиболее оптимальной модели архитектуры Rule, IClause, RuleAction, которая позволит реализовать описанную задачу.
Форма оплаты: безопасная сделка, WebMoney, перечисление на банк.карточку (для Украины).
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