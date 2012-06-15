C#: Нужно сделать функцию авторизации на сайте

Есть сайт, который мне нужно серфить от имени авторизованного юзера. Нужно сделать функцию авторизации, которая авторизуется, сохраняет куки в файл, и при последующих загрузках страниц сайта, использует куки из файла. Если вдруг сессия закончилась и старые куки не походят (это можно проверить поиском в коде страницы слова выход или что то вроде того), то авторизоваться нужно повторно.

Функция должна быть на c# (под .net2.0). Оплата 10$ после тестирования функционала по teamviewer.

ВАЖНО! Обязательна возможность связаться по скайп голосом!