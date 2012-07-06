Макрос для Эксель

Имеется 60 файлов Эксель с одинаковой структурой: в каждом из 60 файлов 22 вкладки, в каждой из 22 вкладок одинаковое число строк, часть из которых заполнены. Необходим макрос, который "сведет" 60 файлов в один, сохранив стрктуру вкладок. Т.е. вкладка А финального файла должна включить данные из вкладок А 60 отдельных файлов. Вкладка Б финального файла должна включить данные из вкладок Б 60 файлов. И так каждая из 22 вкладок.