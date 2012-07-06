Макрос для Эксель

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Завершен7 заявок143 просмотра

Имеется 60 файлов Эксель с одинаковой структурой: в каждом из 60 файлов 22 вкладки, в каждой из 22 вкладок одинаковое число строк, часть из которых заполнены. Необходим макрос, который "сведет" 60 файлов в один, сохранив стрктуру вкладок. Т.е. вкладка А финального файла должна включить данные из вкладок А 60 отдельных файлов. Вкладка Б финального файла должна включить данные из вкладок Б 60 файлов. И так каждая из 22 вкладок.

13 лет назад
NataliaG
Наталья 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
1 день
Сергей, большое Вам спасибо за работу, оперативность и поддержку в ходе использования созданного Вами программного обеспечения. Наталья
С Натальей приятно работать - дала четкое техзадание, быстро проверила результат и тут же оплатила. Надежный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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