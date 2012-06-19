Доработать парсер

Есть сайт, который мне нужно серфить от имени авторизованного юзера. Нужно сделать функцию авторизации, которая авторизуется, сохраняет куки в файл, и при последующих загрузках страниц сайта, использует куки из файла. Если вдруг сессия закончилась и ...