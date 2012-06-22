Граббер для покерного клиента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки178 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать небольшой граббер историй рук для одного покерного клиента (после выбора исполнителя, укажу точный адрес).

Выполняемые задачи.

1. Из определенного окна записывать нужную информацию в файл.

2. Уметь перемещаться по списку определенного окна, который постоянно растет.

13 лет назад
Anestezziya
Анастасия 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GiPIP
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Игорь очень быстро справился с поставленной задачей, ну и очень быстро отладил ПО находящееся в режиме тестирования. Будем сотрудничать дальше по данному проекту, и другим заказам. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

GiPIP
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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