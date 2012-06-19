Программа расчета норм потребления тепловой энерг.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок274 просмотра

Необходимо разработать Web приложение осуществляющее ведение базы данных (SQL) и расчет норм потребления тепловой энергии (методика расчета прилагается) для зданий и сооружений. Подробности в ТЗ .

Время на разработку 30 дней.

Бюджет:

100 000 руб

Требования к разработчику:

MS SQL, T-SQL, ASP.net MVC C#

Способ оплаты обговаривается (предпочтительно перевод Сбербанк онлайн)

ASP.NETSQL
13 лет назад
vitorian
Виктор 
62 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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