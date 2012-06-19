Функция экспорта в Ucoz на С#

Функции передаются: адрес сайта на Ucoz, логин юзера, пароль юзера, Заголовок материала, Краткое описание материала, Полный текст материала, название категории в которую поместить пост, строка тегов (через запятую). Функция должна залогиниться от юзера на сайте и запостить пост в нужную категорию (для последующих постингов нужно хранить куки в файле session.txt, находящимся в одной папке с приложением, и перелогиниваться если сессия уже закончилась).

Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести все параметры функции, нажать кнопку Постить и увидеть результат на сайте. Оплату 10$ производим только после успешного тестирования демо приложения (можно по teamviewer).

Язык программирования : C# (.NET 2.0)