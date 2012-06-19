Функция экспорта в Ucoz на С#

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки181 просмотр

Функции передаются: адрес сайта на Ucoz, логин юзера, пароль юзера, Заголовок материала, Краткое описание материала, Полный текст материала, название категории в которую поместить пост, строка тегов (через запятую). Функция должна залогиниться от юзера на сайте и запостить пост в нужную категорию (для последующих постингов нужно хранить куки в файле session.txt, находящимся в одной папке с приложением, и перелогиниваться если сессия уже закончилась).

Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести все параметры функции, нажать кнопку Постить и увидеть результат на сайте. Оплату 10$ производим только после успешного тестирования демо приложения (можно по teamviewer).

Язык программирования : C# (.NET 2.0)

13 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется подключить БД к генератору пакетов

    Требуется подключить БД к генератору пакетов (С++ builder 6) и организовать вывод в DataGrid из БД. описание работы генератора здесь komsoft.ru/pma/gen_packet.htm скачать код komsoft.ru/pma/download/gen_packet_src.zip Просьба указывать цену ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа расчета норм потребления тепловой энерг.

    $5000

    Необходимо разработать Web приложение осуществляющее ведение базы данных (SQL) и расчет норм потребления тепловой энергии (методика расчета прилагается) для зданий и сооружений. Подробности в ТЗ . Время на разработку 30 ...

    ASP.NETSQL
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Граббер для покерного клиента

    $50

    Здравствуйте. Необходимо написать небольшой граббер историй рук для одного покерного клиента (после выбора исполнителя, укажу точный адрес). Выполняемые задачи. 1. Из определенного окна записывать нужную информацию в файл. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • C# - окно с подсветкой C# кода

    $50

    Хочу сделать свою внутреннюю систему справки. В ней будут описаны функции моих библиотек и примеры их использования. Таким образом, мне нужен компонент (вроде richtextbox) в котором будет подсвечиваться синтаксис C# (аналогично Visual Studio). Уточню - ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка WinForms user control

    Необходимо разработать .NET user control (близкий аналог окна "Сортировщик писем" из почтового приложения The Bat!). Важно: C#, ООП (нужно чтобы придумать архитектуру системы), работа с WinForms. Разработчик ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка компилятора модельного языка програм.

    $100

    Разработать компилятор для модельного языка программирования, написанный на языке Object Pascal (Delphi), реализующие следующие задачи: 1) Построение грамматики на основе данных из файла; 2) Осуществление лексического анализа входного файла; 3) Определения соответствия ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макрос для создания проекта Visual Studio 2010

    $50

    1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Советник Forex

    $10

    Советник работает с основными валютными парами и металлами. USD/CHF, USD/SEK, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GOLD и SILVER. В торговле принимают участие валютные пары и металлы, к которым в определенный момент времени ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад