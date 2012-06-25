Исправить ошибку в 1С

$10
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Завершен1 заявка134 просмотра

нужно исправить глюк в 1С-торговля и склад.

Предприятие на УНС.

При этом везде НДС указан как 0. Но программа упорно снимает НДС при печати акта. При печати счета и накладной НДС не снимается.

13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexSv
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
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AlexSv
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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