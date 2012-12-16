AlexSv

Алексей AlexSv

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Доработка существующих и разработка новых конфигураций на 1С7.7, 1C8.1, 1С8.2, 1С8.3

Написание обработок, внешних отчетов и пр.

Образование:

Высшее (специалист), диплом с отличием.

Днепропетровский Национальный Университет, факультет прикладной математики.

Технологии:

.Net, ADO.Net, OOP, VCL, Com, ActiveX, ODBC

Базы данных:

MS SQL Server 2000/2005

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1С-программирование
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Отзывы заказчиков

BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$145
10 баллов
11 лет назад
Объединить две обработки и дополнить её функциями
Отличная работа с 1С, как и всегда.
Очень хороший и внимательный заказчик. Рад продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
mosquito2k
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Перевод проекта с VB.Net на C#.Net
Сделано качественно и в срок
Рад был сотрудничать с Александром. Задание было поставлено четко. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
fring
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перенос формы на управляемую
Все получено во время и без лишних нареканий. Спасибо Алексею.
Задание сформулировано четко, оплата без задержек. Спасибо Игрою. Рекомендую.
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spbvspbv
Виталий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Конвертер БД каталога
Фактически покупал готовое решение и, как ни странно, еще не проверил как оно работает. Однако в результате совершенно не сомневаюсь - обсуждение задачи четкое, озвученные сроки и дэдлайны четкие. Ни одиного повода сомневаться в компетентности. PS Если будут вопросы по 1С - знаю, к кому обращусь.
Отличный заказчик. Четкие требования и быстрая оплата. С радостью продолжу сотрудничество.
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BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Внести правки в текущую базу 1С
Исправления внесены деликатно, данные все на месте. Благодарю за помощь.
Как всегда все отлично! Спасибо!
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Базы данных
7 отзывов
от $20
от 2 дней
#12
Прикладное ПО
4 отзыва
$17/час
от $17от 2 дней
#53
1С-программирование
2 отзыва
$17/час
от $17от 2 дней
#11