Доработка существующих и разработка новых конфигураций на 1С7.7, 1C8.1, 1С8.2, 1С8.3
Написание обработок, внешних отчетов и пр.
Образование:
Высшее (специалист), диплом с отличием.
Днепропетровский Национальный Университет, факультет прикладной математики.
Технологии:
.Net, ADO.Net, OOP, VCL, Com, ActiveX, ODBC
Базы данных:
MS SQL Server 2000/2005
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ТОП-20— 1С-программирование
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Отзывы заказчиков
$145
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа с 1С, как и всегда.
Ответный отзыв
Очень хороший и внимательный заказчик. Рад продолжать сотрудничество.
$40
10 баллов
11 лет назад
Сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать с Александром. Задание было поставлено четко. Оплата моментальная.
$20
10 баллов
12 лет назад
Все получено во время и без лишних нареканий. Спасибо Алексею.
Ответный отзыв
Задание сформулировано четко, оплата без задержек. Спасибо Игрою. Рекомендую.
$150
10 баллов
12 лет назад
Фактически покупал готовое решение и, как ни странно, еще не проверил как оно работает. Однако в результате совершенно не сомневаюсь - обсуждение задачи четкое, озвученные сроки и дэдлайны четкие. Ни одиного повода сомневаться в компетентности. PS Если будут вопросы по 1С - знаю, к кому обращусь.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкие требования и быстрая оплата. С радостью продолжу сотрудничество.
$40
10 баллов
12 лет назад
1С
Исправления внесены деликатно, данные все на месте. Благодарю за помощь.
Ответный отзыв
Как всегда все отлично! Спасибо!
Базы данных
7 отзывов
от $20
от 2 дней
#12
Прикладное ПО
4 отзыва
$17/час
от $17от 2 дней
#53
1С-программирование
2 отзыва
$17/час
от $17от 2 дней
#11