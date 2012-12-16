Фактически покупал готовое решение и, как ни странно, еще не проверил как оно работает. Однако в результате совершенно не сомневаюсь - обсуждение задачи четкое, озвученные сроки и дэдлайны четкие. Ни одиного повода сомневаться в компетентности. PS Если будут вопросы по 1С - знаю, к кому обращусь.