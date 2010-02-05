1С Модуль платежей Cyberplat

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
1141 просмотр
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В рамках проекта был доработан существующий модуль приема платежей в системе Cyberplat.

Модуль работает с внешней компонентой (http://infostart.ru/public/16419/).

Доработка заключалась в реализации возможности приема платежей по кредитам.