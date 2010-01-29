Система "Деканат"
Прикладное ПО
Добавлена1277 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система "Деканат" представляет собой систему учета успеваемости студентов ВУЗа.
Некоторые возможности системы:
- зачисление студентов (возможна загрузка списком из xls-документа);
- формирование учебных групп;
- учет академических отпусков;
- формирование рабочих учебных планов;
- выписка экзаменационных ведомостей;
- экраны сессий;
- отчисления/восстановления;
- разнообразные отчеты.
Успешно эксплуатируется более 5 лет (Днепропетровский Национальный Университет, факультет заочного и дистанционного образования).