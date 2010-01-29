Система "Деканат" представляет собой систему учета успеваемости студентов ВУЗа.

Некоторые возможности системы:

- зачисление студентов (возможна загрузка списком из xls-документа);

- формирование учебных групп;

- учет академических отпусков;

- формирование рабочих учебных планов;

- выписка экзаменационных ведомостей;

- экраны сессий;

- отчисления/восстановления;

- разнообразные отчеты.

Успешно эксплуатируется более 5 лет (Днепропетровский Национальный Университет, факультет заочного и дистанционного образования).