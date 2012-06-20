Парсер с поиском по заданному значению

У нас есть база товаров наработанная годами и за это время она обрасла не только важной информацией, но и хламом.

базу можно выгрузить в формат xml

общее кол-во товаров, более 100 000, но можно разбить на категории

все данные в базе забиты в своих полях (ячейках)

наиметование товара, бренд, характеристики и т.д....

за долгое время работы с базой и её забивки в ручную - было сделано важный на сегодня ошибок... которые нужно исправить.

например:

у нас в базе, например товар в категории электро - инструмент забит так

дрель 4060 - в поле наименование

makita - в поле бренд

нам надо путем разных манипуляций и поиска, найти в нете или в заданных в ручную сайтов, данный товар, на одном из сайтов нашли например, такой -

электрическая ручная дрель makita 4060

и куча характеристик + описание + фото

так как найдет товар наш - то парсим его в новую базу, каждые данные в свою ячейку, с последующий выгрузкой её в формат xml

Таким образом мы надеемся собрать большую часть данных к своим товарам, позже в ручную отмодерируем и обновим данные со своей базой, тем самым получим новую базу с характеристиками товара и её описанием и фото!