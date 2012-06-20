Eсли возьметесь скину вам базы данных которые необходимо обработать. Есть 2 разных задания: 1) По созданию новых правил одноразового обмена между специфиическими конфигурациями 1С 2) По доработке ...
Парсер с поиском по заданному значению
У нас есть база товаров наработанная годами и за это время она обрасла не только важной информацией, но и хламом.
базу можно выгрузить в формат xml
общее кол-во товаров, более 100 000, но можно разбить на категории
все данные в базе забиты в своих полях (ячейках)
наиметование товара, бренд, характеристики и т.д....
за долгое время работы с базой и её забивки в ручную - было сделано важный на сегодня ошибок... которые нужно исправить.
например:
у нас в базе, например товар в категории электро - инструмент забит так
дрель 4060 - в поле наименование
makita - в поле бренд
нам надо путем разных манипуляций и поиска, найти в нете или в заданных в ручную сайтов, данный товар, на одном из сайтов нашли например, такой -
электрическая ручная дрель makita 4060
и куча характеристик + описание + фото
так как найдет товар наш - то парсим его в новую базу, каждые данные в свою ячейку, с последующий выгрузкой её в формат xml
Таким образом мы надеемся собрать большую часть данных к своим товарам, позже в ручную отмодерируем и обновим данные со своей базой, тем самым получим новую базу с характеристиками товара и её описанием и фото!
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