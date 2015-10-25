Исправить небольшой баг в DLE хаке

Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
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Есть небольшой модуль для дублирования новости.
Проблема только в том, что он не заносит при дублировании значение tags в таблицу dle_post_extras
Вот это и нужно пофиксить. Результат желательно в виде "что на что сменить или добавить" потому что код уже установлен в движке.
И еще вопрос как правильно составить запрос в базу для смены категории.
Моя версия (сомневаюсь подходящая)
UPDATE dle_post SET category = REPLACE(category, '1', '5')
Категории хранятся в таком виде: 3,15,62,41
Если например новость принадлежит к 15 категории, не заменит ли таким образом на: 55
И не заменит ли все вхождения с еденицей? Нужно заменить только полное совпадение.
Сам файл хака в аттаче
Оплата только по WMR (других вариантов не имею)
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