Исправить небольшой баг в DLE хаке

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть небольшой модуль для дублирования новости. 

Проблема только в том, что он не заносит при дублировании значение tags в таблицу dle_post_extras 

Вот это и нужно пофиксить. Результат желательно в виде "что на что сменить или добавить" потому что код уже установлен в движке. 

И еще вопрос как правильно составить запрос в базу для смены категории.

Моя версия (сомневаюсь подходящая)

UPDATE dle_post SET category = REPLACE(category, '1', '5')

Категории хранятся в таком виде: 3,15,62,41 

Если например новость принадлежит к 15 категории, не заменит ли таким образом на: 55

И не заменит ли все вхождения с еденицей? Нужно заменить только полное совпадение.

Сам файл хака в аттаче 

Оплата только по WMR (других вариантов не имею)

8 лет назад
bigtalker
Валерий 
53 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по OpenCart и Joomla 2.5 + Витрумарт

    $63

    Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт  По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания.  По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...

    OpenCartJoomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль, снипет, плагин семейного древа для MODx EVO

    Необходимо создать модуль, плагин либо сниппет семейного дерева на подобии (WP Family tree) [url=http://www.wpfamilytree.com/]www.wpfamilytree.com/[/url] Персоны с параметрами, как я понимаю, должны хранится в дереве и иметь следующие параметры (ФИО, Пол, год рождения, смерти, дети, родители) Основная трудность ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт на PHP

    Необходимо написать PHP-скрипт переброски данных на хостинг из одной MySql-базы в другую.  Затем понадобится ваша консультация по настройке расписания через Cron.  В скрипте вначале прописываются следующие настройки:  - имена таблиц и полей баз источника и приемника  - настройки для ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка импорта feeds import на commerce drupal 7.0

    Добрый день! Нужна небольшая помощь по commerce. Создал импорт товаров. В продукте (изображение 1) есть поля Image, Rating, Description, Specifications. А в Feeds importers поля не отображаются (Изображение 2) Сможете помочь и сколько это будет стоить? ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выяснить есть ли дыра в скрипте

    Сайт написан на php c помощью фреймворка Codeineter. Есть подозрение, что есть шелл на сайте. Нужно найти шелл. Человек, который зашил шелл в скрипт, судя по всему парень с юмором. Нужно помочь разгадать загадку и найти ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать выгрузку прайс-листа из Битрикса в формате для hotline.ua

    Сайт http://mirra.ua/ Надо сделать выгрузку прайс-листа в формате для hotline.ua. сейчас есть вот такой прайс-лист http://mirra.ua/bitrix/catalog_export/shop.php К нему есть замечания. Для загрузки прайс-листа на Hotline вам необходимо устранить следующие ошибки:[b]1. Уровень детализации не соответствует hotline.[/b] Конечная категория, к которой отнесен товар в прайс-листе, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад