Исправить небольшой баг в DLE хаке

Есть небольшой модуль для дублирования новости.

Проблема только в том, что он не заносит при дублировании значение tags в таблицу dle_post_extras

Вот это и нужно пофиксить. Результат желательно в виде "что на что сменить или добавить" потому что код уже установлен в движке.

И еще вопрос как правильно составить запрос в базу для смены категории.

Моя версия (сомневаюсь подходящая)

UPDATE dle_post SET category = REPLACE(category, '1', '5')

Категории хранятся в таком виде: 3,15,62,41

Если например новость принадлежит к 15 категории, не заменит ли таким образом на: 55

И не заменит ли все вхождения с еденицей? Нужно заменить только полное совпадение.

Сам файл хака в аттаче

Оплата только по WMR (других вариантов не имею)