Важные изменения на сайте framework yii 2

Добрый день, есть проект на framework yii, На данный момент, стоит функция которая работает по принципу гашения кнопки с пометкой " заявка отправлена" или уже ваш друг"

После этого нужно сделать, что-бы список из 20 человек после добавления, автоматически обновлялся на новые 20 человек.

сайт topovod.com

Готовы взяться, тогда сообщите мне сколько будет стоить для меня.

Я могу платить 7-$ час, или договорится более.

Техническое задание прикрепил.

с ув.Maxim