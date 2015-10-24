Скрипт на PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Необходимо написать PHP-скрипт переброски данных на хостинг из одной MySql-базы в другую. 

Затем понадобится ваша консультация по настройке расписания через Cron. 

В скрипте вначале прописываются следующие настройки: 

- имена таблиц и полей баз источника и приемника 

- настройки для соединения с базой – приемником 

- путь к файлу, где лежат настройки для соединения с базой-приемником. Это файл конфигурации движка, из него скрипт должен доставать эти настройки. Здесь есть два вида файлов для двух разных видов движков. 

Так как справочник товаров в базе-источнике достаточно объемный (около 7 тыс), то нужно оптимизировать работу скрипта, чтобы он не сильно нагружал сервер. 

Пришлите пожалуйста Вашу цену и сроки выполнения работы.

PHP
8 лет назад
101-s
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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