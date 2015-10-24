Скрипт на PHP

Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
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Необходимо написать PHP-скрипт переброски данных на хостинг из одной MySql-базы в другую.
Затем понадобится ваша консультация по настройке расписания через Cron.
В скрипте вначале прописываются следующие настройки:
- имена таблиц и полей баз источника и приемника
- настройки для соединения с базой – приемником
- путь к файлу, где лежат настройки для соединения с базой-приемником. Это файл конфигурации движка, из него скрипт должен доставать эти настройки. Здесь есть два вида файлов для двух разных видов движков.
Так как справочник товаров в базе-источнике достаточно объемный (около 7 тыс), то нужно оптимизировать работу скрипта, чтобы он не сильно нагружал сервер.
Пришлите пожалуйста Вашу цену и сроки выполнения работы.
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