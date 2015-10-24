Скрипт на PHP

Необходимо написать PHP-скрипт переброски данных на хостинг из одной MySql-базы в другую.

Затем понадобится ваша консультация по настройке расписания через Cron.

В скрипте вначале прописываются следующие настройки:

- имена таблиц и полей баз источника и приемника

- настройки для соединения с базой – приемником

- путь к файлу, где лежат настройки для соединения с базой-приемником. Это файл конфигурации движка, из него скрипт должен доставать эти настройки. Здесь есть два вида файлов для двух разных видов движков.

Так как справочник товаров в базе-источнике достаточно объемный (около 7 тыс), то нужно оптимизировать работу скрипта, чтобы он не сильно нагружал сервер.

Пришлите пожалуйста Вашу цену и сроки выполнения работы.