Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
Плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом - выпадающий список с картинками и названиями к картинкам(как образец одной колонки http://www.abcname.ua/scripts-files/select-jquery/select-jquery.html), в две колонки, а рядом (при совмещении определенных позиций из колонок) выходит результат(картинка с названием).Размер ячеек можно менять. В результативной ячейке может быть текст или текст с картинкой по выбору администратора.Второй отдельный вопрос- возможность использования в качестве информера для других сайтов.Жду предложений с ссылками на подобные работы, ценами, сроками, условиями оплаты.
Прилагаю образец того, как это должно выглядеть на сайте.
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