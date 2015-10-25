Плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки259 просмотров
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Нужен плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом - выпадающий список с картинками и названиями к картинкам(как образец одной колонки http://www.abcname.ua/scripts-files/select-jquery/select-jquery.html), в две колонки, а рядом (при совмещении определенных позиций из колонок) выходит результат(картинка с названием).Размер ячеек можно менять. В результативной ячейке может быть текст или текст с картинкой по выбору администратора.Второй отдельный вопрос- возможность использования в качестве информера для других сайтов.Жду предложений с ссылками на подобные работы, ценами, сроками, условиями оплаты.

Прилагаю образец того, как это должно выглядеть на сайте.

WordPress
8 лет назад
Made-House
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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