Рассчитывал просто перенести таймер с низу на верх, Выбрал исполнителем Илью а он мне по мимо таймера еще кучу ошибок нашел где шрифт поплыл, где картинки не так встали. Он все исправил, и куда что нужно поставил. Причем сделал все это очень оперативно, хотя я рассчитывал что это будет на много дольше. В общем сэкономил Илья мне кучу времени, так что обращаться буду к нему обязательно. Советую как исполнителя.