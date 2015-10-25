Сделать приложение на angular js

Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервис, создающий html макеты из готовых элементов верстки bootstrap 3, и позволяющий их кастомизировать ( менять шрифты, цвета и т.д.)
Необходимо сделать похожий сервис на angular js.
Можно подсматривать, рефакторить конкурентов, главное сделать быстро и с использованием хорошей архитектуры.
Прошу обращаться только тем, кто уже делал большие приложения на ангуляр.
Сборку проекта и минификацию делать через gulp
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