Перенос сайта

$55
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адрес проекта http://dev.dekorto.ru/ 

Что требуется 

1) Перенести всех мета данных со старого сайта на новый 

2) Сформировать таблицу соответствий URL адресов 

3) Настроить все URL адреса сайта в ЧПУ вид 

4) Настроить 404 ошибку при запросе не существующих страниц 

5) Обрезание «/» на конце URL адреса 

6) Коррекция формы заказа в корзине 

7) Не считается общая сумма заказа в корзине 

Dеv.dekorto.ru - Верстка 

проект на OpenCart 1.5 

Оплата по факту!

8 лет назад
stepanstepan
Степан 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать приложение на angular js

    $2000

    Есть сервис, создающий html макеты из готовых элементов верстки bootstrap 3, и позволяющий их кастомизировать ( менять шрифты, цвета и т.д.)  [url=http://bit.ly/1S3ZbQm]http://bit.ly/1S3ZbQm[/url] Необходимо сделать похожий сервис на angular js. Можно подсматривать, рефакторить конкурентов, главное сделать быстро и с ...

    Angular
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по Разработке дополнений

    Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход,  которым я готов делиться 50 на 50 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание скрипта мультилендинга

    Есть рекламная кампания в Директе. Есть Utm-метки. Нужно создать php файл, который будет в соответствии с Utm-метками подменять заголовок, подзаголовок, текст с кнопки и картинку в первом блоке (принцип подмены нарисован на картинке в приложении). Изобретать ничего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести таймер

    Имеется клон  лендинга,   http://blog1sfera.ru/Yp0txV/vk:bashdtp  нужно перенести таймер с полем для заказа сверху.  Кнопки заказа больше в размерах. И чтобы когда наводишь на нее, цвет немного менялся.  бюджет 500р пишите кто готов взяться прямо сейчас.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт заливки товаров в инет-магазин

    $20

    Есть инет-магазин на опенкарте. Есть скрипт, разбирающий товары и заливающий их на olx.ua. Нужно к нему дописать скрипт, заливающий товары в мой магазин. То есть данные будут подготавливается предыдущим скриптом, нужна только выгрузка, можно напрямую ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прибить блок в сайдбаре и заменить фон

    Требуется для сайта на WordPress (верстка на bootstrap): 1. Прибить блок в сайдбаре, чтобы он был зафиксирован при скролле (как блок "Рубрики" на http://habrahabr.ru) 2. Повесить фон-"брендирование" Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик. Приступить нужно сегодня.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress

    Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке 1. Заголовок. 2. Текст 2-3 строчки 3. Откуда-Куда + цена 4. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать DLE модуль

    Есть модуль, который генерирует заголовки (может кто знаком с ним Siseo) Он доработанный и позволяет для новости в зависимости от категории к которой она принадлежит создавать свои заголовки. Не знаю по какому принципу скрипт решает какую настройку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом

    Нужен плагин Wordpress - Выпадающий список с выбором и конечным результатом - выпадающий список с картинками и названиями к картинкам(как образец одной колонки http://www.abcname.ua/scripts-files/select-jquery/select-jquery.html), в две колонки, а рядом (при совмещении определенных позиций из колонок) ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад