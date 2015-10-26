Доработки по сайту на WP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок248 просмотров
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Необходимы доработки по сайту zlat-ski.ru (см. ТЗ).

Ищу разработчика, который с Wordpress "на ты" и исполнит всё согласно ТЗ. 

8 лет назад
panchishen
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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