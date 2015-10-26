Облегчить мобильную версию сайта

Необходимо переработать меню, представленное в архиве https://dl.dropboxusercontent.com/u/19538266/menu.zip 1. Кнопку вызова меню нужно сделать в верхней левой части экрана. 2. Кнопка вызова меню должно двигаться за скролом. 3. Код меню можно встроить в любой существующий сайт и оно не нарушит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет имеется адаптивная версия сайта работает на Joomla, хотелось бы максимально облегчить сайт. От вас требуется практическое решение как отключить лишнюю графику именно для мобильной версии, как отключить Google шрифты и др. Ссылку на сайт отправлю в личку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимы доработки по сайту [url=http://zlat-ski.ru/]zlat-ski.ru[/url] (см. ТЗ). Ищу разработчика, который с Wordpress "на ты" и исполнит всё согласно ТЗ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать проект на Facebook Api, который будет обращаться к стене человека и импортировать из неё записи в любой формат. Требуется для периодического запуска скрипта кросспостинга в блог/гугл плюс и проч. Желательный язык - Php, версия ...Завершен8 лет назад
Приветствую. ТЗ таково. Есть готовый сайт на WordPress. Настроена форма CF7. Нужно синхронизировать занесение некоторых полей заявки автоматически в таблицу на гугл-диске. Ваши предложения по оплате.Завершен8 лет назад
Парсеров в сети полно, но так и не смог подобрать для себя оптимальный. Нужно первые 100 позиций по запросу в Яндексе и Гугле. С Гуглом все просто, есть api и взять можно так http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=ключевые%20слова&start=30 Яндекс видимо придется парсить. ...Завершен8 лет назад
нужно сделать флэш-сайт, несколько страниц. просьба выкладывать ссылки на свои работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $22
Текущее меню сделано так, что не предусмотрено для подкатегорий. В следствии чего все рубрики на сайте смешиваются в одну кучу. ТЗ: [list=1][*]Не много модернизировать меню, а именно, чтобы подкатегории в меню скрывались под основной рубрикой ...Завершен8 лет назад
Выходим рекламодателем на CPA. Нам дали пиксель для вставки на сайт. Там нужно прописать вместо Sub id свою переменную, которая будет указывать номер телефона или номер заказа клиента Сам пиксель- Какой код вставлять? Задание считается выполненным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://goo.gl/duYcGg есть скрипт, выделив текст и нажав на Ctrl + Enter появляется окошко с формой для отправки на почту. Нужно сделать так, чтобы форма появлялась просто по нажатию Ctrl + Enter. На данный момент чтобы форма ...Завершен8 лет назад