Облегчить мобильную версию сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Всем привет имеется адаптивная версия сайта работает на Joomla, хотелось бы максимально облегчить сайт. От вас требуется практическое решение как отключить лишнюю графику именно для мобильной версии, как отключить Google шрифты и др. Ссылку на сайт отправлю в личку.

8 лет назад
ieb14
Алмаз 
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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