Синхронизация Contact Form 7 с таблицей на гугл-диске

Веб-программированиеЗавершен2 заявки216 просмотров
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Приветствую.

ТЗ таково. Есть готовый сайт на WordPress.

Настроена форма CF7.

Нужно синхронизировать занесение некоторых полей заявки автоматически в таблицу на гугл-диске.

Ваши предложения по оплате.

8 лет назад
luckyazazel
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$50
3 дня
Задача "синхронизировать данные из Contact Form 7 прямо в таблицу на Google Drive" выполнена четко и фактически на 2 дня раньше заявленного 3х-дневного срока, за что отдельное спасибо! Получил от исполнителя готовый плагин, которые был интегрирован в мой сайт, и подробную инструкцию по установке и использованию. Все работает четко и без сбоев. Очень доволен результатом, рекомендую всем, буду обращаться также и сам.
Приятно работать с такими заказчиками. Андрей всегда на связи, тз лаконичное и понятное. Рекомендую к сотрудничеству!
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