Синхронизация Contact Form 7 с таблицей на гугл-диске

Задача "синхронизировать данные из Contact Form 7 прямо в таблицу на Google Drive" выполнена четко и фактически на 2 дня раньше заявленного 3х-дневного срока, за что отдельное спасибо! Получил от исполнителя готовый плагин, которые был интегрирован в мой сайт, и подробную инструкцию по установке и использованию. Все работает четко и без сбоев. Очень доволен результатом, рекомендую всем, буду обращаться также и сам.