FaceBook Api - извлечь ленту новостей человека в БД

Требуется сделать проект на Facebook Api, который будет обращаться к стене человека и импортировать из неё записи в любой формат. Требуется для периодического запуска скрипта кросспостинга в блог/гугл плюс и проч. Желательный язык - Php, версия апи к использованию актуальная

Усложнение - учетная запись не публичная, но все необходимые разрешения можно будет получить.