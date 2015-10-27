FaceBook Api - извлечь ленту новостей человека в БД

Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
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Требуется сделать проект на Facebook Api, который будет обращаться к стене человека и импортировать из неё записи в любой формат. Требуется для периодического запуска скрипта кросспостинга в блог/гугл плюс и проч. Желательный язык - Php, версия апи к использованию актуальная

Усложнение - учетная запись не публичная, но все необходимые разрешения можно будет получить.

8 лет назад
remzalp
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Wcodr
Олег 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Всё супер! Работу выполнил действительно быстро и в срок, помогал при переносе результата в рабочее окружение. Могу только рекомендовать!
Сразу понятно поставленное задание, ревью и оплата в кратчайшие сроки. Рекомендую Алексея к сотрудничеству!
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