Натянуть адаптивную верстку на сайт (Битрикс)

Задача очень четкая и понятная.

Есть действующий работающий сайт на платформе 1С-Битрикс.

Сайт представляет собой многостраничный лендинг с разделом каталог, в котором выкладываются товары на распродаже. Функционал несложный. Динамических форм, выведенных в админку немного:

1) отзывы

2) товары в распродаже

3) слайдер и 3 баннера

4) контакты

5) меню

- все остальное идет просто html-ом

Верстку делать не нужно, она уже сделана. Надо создать папку под второй шаблон в битриксе и подключить сделанную адаптивную верстку к сайту. Всё.

Эту задачу прошу выполнить в максимально короткий срок, поэтому заявку просьба оставлять тем исполнителем, кто свободен и готов приступить сразу.

При успешном выполнении задачи обещаю различные задачи по доработке сайта в дальнейшем, а их очень много.