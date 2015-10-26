Натянуть адаптивную верстку на сайт (Битрикс)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Задача очень четкая и понятная.

Есть действующий работающий сайт на платформе 1С-Битрикс.

Сайт представляет собой многостраничный лендинг с разделом каталог, в котором выкладываются товары на распродаже. Функционал несложный. Динамических форм, выведенных в админку немного:

1) отзывы

2) товары в распродаже

3) слайдер и 3 баннера

4) контакты

5) меню

- все остальное идет просто html-ом

Верстку делать не нужно, она уже сделана. Надо создать папку под второй шаблон в битриксе и подключить сделанную адаптивную верстку к сайту. Всё.

Эту задачу прошу выполнить в максимально короткий срок, поэтому заявку просьба оставлять тем исполнителем, кто свободен и готов приступить сразу.

При успешном выполнении задачи обещаю различные задачи по доработке сайта в дальнейшем, а их очень много.

8 лет назад
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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