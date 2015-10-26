Необходимо внести корректировки в сайт на YII

$10
Веб-программированиеЗакрытнет заявок141 просмотр
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1. В выдачу попал еще поддомен сайта необходимо полностью закрыть его от индексации в robots.txt во избежания дублирования контента.

2. Пользователь вносит правки на сайт, в админке не работает установка мета-тегов для всех страниц. (title, description, keywords) - необходимо поправить. 

На задачу выделено: 1 час (40 минут чтоб разобраться и 20 минут сделать)

Стоимость 1 часа – 350р. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

8 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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