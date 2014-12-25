Листовка афиши, формат А5.

Необходимо нарисовать дизайн рекламы для наклеивания на автомобиль, все 4 стороны. Тематика: "магазин металлоискателей" В приложении показываю пример, как надо рисовать. Если подобное делали, давайте сразу ссылку на портфолио. Свои задумки буду обговаривать при личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать листовку конкурса от нашей группы вконтакте, эту листовку распечатаем и разместим у себя в офисе для клиентов!
На листовке будет:
1) Текст конкурса;
2) Фотография приза;
3) QR код со ссылкой на пост конкурса;
Проект отдам тому, кто предложит самую низкую цену. Так как под листовку бюджет не был расчитан...( Личная инициатива.
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