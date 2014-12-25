Листовка афиши, формат А5.

Нужно сделать листовку конкурса от нашей группы вконтакте, эту листовку распечатаем и разместим у себя в офисе для клиентов!

На листовке будет:

1) Текст конкурса;

2) Фотография приза;

3) QR код со ссылкой на пост конкурса;

Проект отдам тому, кто предложит самую низкую цену. Так как под листовку бюджет не был расчитан...( Личная инициатива.