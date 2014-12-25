Листовка афиши, формат А5.

$5
Наружная рекламаЗавершен14 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать листовку конкурса от нашей группы вконтакте, эту листовку распечатаем и разместим у себя в офисе для клиентов!

На листовке будет:

1) Текст конкурса;

2) Фотография приза;

3) QR код со ссылкой на пост конкурса;

Проект отдам тому, кто предложит самую низкую цену. Так как под листовку бюджет не был расчитан...( Личная инициатива.

9 лет назад
funguru
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hapanini
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую как очень коммуникабельного исполнителя! Всё сделано чётко, в срок и очень красиво! Будем работать ещё!
Четко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую !
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