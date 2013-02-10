Рерайтер/копирайтер

Требуется человек для регулярного добавления контента сайтов. Для каждого сайта нужны 2 статьи в неделю. Требования к регулярному добавлению контента: -полностью уникальный контент. -новость/статья от 1 500 знаков без пробелов -разбить примерно на четыре абзаца -оптимизирована под указанное словосочетание -добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание для Интернет-магазина 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов (знание языка). Тексты должны быть живыми, яркими, с присутствием интеллекта и души. Тупые механические конструкции с повторами ключевых слов - исключаются.
Приветствуется совмещение этой вакансии с вакансией продвижения магазина в соцсетях которая также открыта у нас.
Ведение и продвижение групп магазина в нескольких соцсетях. Вконтакте уже есть, нужны Фейсбук и Одноклассники. Создание оригинальных новостей (наполнение), ответы на вопросы, поддержание и продвижение.
Бюджет указан из расчета ежемесячной оплаты. По желанию возможна выплата равными частями 2-4 раза в месяц.
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