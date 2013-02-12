4 статьи-мануала на тему планировок квартир

Нужно написать 4 статьи по ~2300 символов без пробелов каждая. Уникальность от 93%.

Главное - суть: меньше воды, больше - маунальности.

Если совсем не разбираетесь в теме - советую не браться, все равно замечу и работу не приму по причине "воды" в тексте.

Оплата по ставке $2 за 1к символов, то есть за все задание 550 рублей, сроки до вечера понедельника. Оплата после получения текстов.

Темы и подробные инструкции в прикрепленном файле.