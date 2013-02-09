Копирайтинг по охране объектов недвижимости

$26
КопирайтингЗакрыт3 заявки151 просмотр
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SEO-копирайтинг: 8 статей по охране объектов недвижимости по 2000 знаков каждая.

Плачу 150 руб. за 2000 тыс. знаков.

Тестовое задание: 1000 знаков на тему "Пультовая охрана квартиры".

Текст присылайте на почту: [email protected]

Понравится - оплачу и продолжим работу.

11 лет назад
9817471986
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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