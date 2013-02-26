Ищем много авторов

КопирайтингЗакрыт120 заявок1172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим рерайт статей на тему – судебные экспертизы. Информация простая по содержанию и по подаче, рекламная, предназначенная для простых людей. Нет задачи сделать юридический справочник, поэтому юридических познаний глубоких не надо. Предоставляем ресурс, откуда можно брать всю необходимую информацию. Заказ предстоит большой, поэтому мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. О сроках и объемах работы договариваемся отдельно, в зависимости от Вашей занятости и возможностей.

Статьи по 5 тысяч символов БЕЗ пробелов.

Оплата 40 рублей за 1000 знаков БЕЗ пробелов. Оплата производится только через wmr.

При долгосрочном сотрудничестве возможно увеличение оплаты, также возможна минимальная предоплата "на первых парах".

11 лет назад
SudExpert
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтеры: статьи на тематику "Мода и шоппинг"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся моды и стиля. Темы: стиль, мода, шопинг. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба тем, ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи о производителях оборудования.

    Всем привет! Нужен ряд статей о производителях холодильного оборудования следующих марок: Framec, Frostor, Golfstream, Helkama, Hicold, Kaplanlar, Linde, Nemox, Polair, Premier, Atesy, Brandford, Carboma, Cryspi , возможно, и других. Структура всех статей следующая: 1. О компании, основание, развитие, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на укр. яз.

    $250

    Потрібно написати близько 100 статей на українській мові, теми статей будуть надані, всі у ключі розблокування iPhone від конкретного оператора. Вимоги: - текст повинен бути корисним для читачів; - наявність наперід визначених ключових слів; - 100% унікальність тексту - логотип ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 25 статей по ключевым запросам

    Для сайта строительной тематики нужно написать 25 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю Требования: - опытный копирайтер - понимание основ СЕО - ответственность - 100% уникальность текста в 2000 символов. Оплата будет происходить на вебмани по факту выполнения. 1 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим автор для рерайта статей

    $500

    Доброго времени суток, уважаемы фрилансеры. Мне срочно необходим один ответственный человек для выполнения рерайта статей туристической тематики. Каждый день необходимо по 1 статье объемом свыше 10 000 символов. 1000 сиволов стоит 1$ Прошу, для удобств,а высылать ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько страниц для ресторана

    Необходимо написать несколько текстов (6 шт.) для сайта ресторана. Общая информация, корпоративы и т.д. В будущем, если тексты будут адекватные и симпатичные, будем заказывать дополнительные тексты для этого сайта + для других проектов. Предложения без ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт статей около 45 тыс. символов

    Требуется специалист для рерайта статей, тематика -- флоатинг. Требования: наличие опыта, грамотность, аккуратность, уникальность от 95%. В заявке указывайте, пожалуйста, сроки выполнения. Ключевым фактором при выборе исполнителя будет цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для написания продающих страничек

    На периодическую работу по написанию продающих страничек требуется грамотный, исполнительный и ответственный копирайтер. Опыт работы в написании продающих страниц обязателен. Позитивное отношение к жизни, ответственность, нацеленность на результат. Для успешного написания продающих текстов, Вам необходимо при ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание текстов на страницы сайта. Большой объем

    Требуются исполнители для написания большого количества текстов. Тематика текстов - Ремонт техники Apple Общие требования к ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1cP-XB4M6MXwGef1Ts6u1fshooY1BK0z1IqeisZFcAhE/edit Оплата: 75 руб.\1000 зн. Если у Вас есть тексты на заданную тематику, укажите на них ссылки в заявке. Сроки обговариваются отдельно.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад