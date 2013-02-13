Требуется рерайт статей около 45 тыс. символов

КопирайтингЗавершен18 заявок228 просмотров
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Требуется специалист для рерайта статей, тематика -- флоатинг.

Требования: наличие опыта, грамотность, аккуратность, уникальность от 95%.

В заявке указывайте, пожалуйста, сроки выполнения. Ключевым фактором при выборе исполнителя будет цена.

11 лет назад
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$44
2 дня
Благодарен Алисе за сотрудничество, выполнено качественно и со вкусом. Рекомендую!
Отличный заказчик, своевременная оплата и приятное общение. Спасибо!
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