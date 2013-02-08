Исполнитель для написания продающих страничек

В процессе работы копания неоднократно шла навстречу моим пожеланиям по срокам и оплате. Предоставили подробное задание с примерами, и в то же время был простор для творчества. Елена оперативно отвечала на вопросы, делала все необходимое для успешной работы над проектом. Благодарю за приятное сотрудничество, приходите еще :)