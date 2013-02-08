Продающий текст для рекламного офлайн-проспекта

Добрый день! Нужно несколько человек для того, чтобы писать рецензии к фильмам на Кинопоиске (kinopoisk.ru). Опыт публикации обязателен (ссылки на аккаунты отправляем в комментарии к заказу). Возрастные аккаунты приветствуются! Оплата - берем вашу стандартную ставку ...