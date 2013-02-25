Требуется написание ряда статей для емайл рассылки

КопирайтингЗавершен16 заявок216 просмотров
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Требуется написание серии писем (коротких статей) для е-майл рассылки.

Тематика - похудение и правильное питание.

Дам несколько образцов для пояснения задачи.

Покажу несколько источников в сети, откуда можно черпать материал для рассылки, в т.ч. есть записи аудиолекций, откуда можно взять полный материал.

Требуемый объем - 25 писем (статей) по 3-4 тысячи символов в каждом.

11 лет назад
xavantes
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
11 лет назад
$60
3 дня
Замечательное качество работы и высокий профессионализм в написании статей. Рекомендую как ответственного и четкого исполнителя!
Александр - замечательный заказчик! Поскольку на начало работы отзывов у него не было, я попросила полную предоплату проекта, на что заказчик без проблем согласился. Все вопросы по проекту решены быстро и четко. Тексты я отправила перед выходными, ожидая ответа, как обычно, в понедельник. Однако Александр не поленился отписаться о получении, чем меня приятно удивил:). И вообще, от общения с ним - только позитив, и этого позитива много! Спасибо за сотрудничество!
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