Требуется написание ряда статей для емайл рассылки

Александр - замечательный заказчик! Поскольку на начало работы отзывов у него не было, я попросила полную предоплату проекта, на что заказчик без проблем согласился. Все вопросы по проекту решены быстро и четко. Тексты я отправила перед выходными, ожидая ответа, как обычно, в понедельник. Однако Александр не поленился отписаться о получении, чем меня приятно удивил:). И вообще, от общения с ним - только позитив, и этого позитива много! Спасибо за сотрудничество!