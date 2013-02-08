Копирайтер для постоянного сотрудничества

Требуется написание серии писем (коротких статей) для е-майл рассылки. Тематика - похудение и правильное питание. Дам несколько образцов для пояснения задачи. Покажу несколько источников в сети, откуда можно черпать материал для рассылки, в т.ч. есть записи аудиолекций, откуда ...