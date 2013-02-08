Копирайтер для постоянного сотрудничества

КопирайтингЗавершен51 заявка546 просмотров
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Нужен копирайтер для сотрудничества, нужно писать красивые грамотные тематические статьи, в основном на тему мебели. Оплата 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по факту эл. деньгами.

11 лет назад
yana_st
Яна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cherry19
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$60
30 дней
Качественное и быстрое выполнение задач по копирайту, будем работать на постоянной основе.
Отличный заказчик, понятное задание, своевременная оплата. Надеюсь на продолжительное сотрудничество
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