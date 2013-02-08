Нужно написать текст 1000 знаков на английском

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11 лет назад
maincapitals
Света 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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