Статьи на укр. яз.

Нужен рерайтинг на постоянной основе, то есть в день писать по одной статье от 1000 до 6000 знаков, тема автоэлектрика и радиоэлектроника. Тексты буду предоставлять. Оставляйте свои данные, вашу цену (за 1000 знаков) и ...