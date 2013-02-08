Статьи на укр. яз.

$250
КопирайтингЗакрыт7 заявок253 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно написати близько 100 статей на українській мові, теми статей будуть надані, всі у ключі розблокування iPhone від конкретного оператора.

Вимоги:

- текст повинен бути корисним для читачів;

- наявність наперід визначених ключових слів;

- 100% унікальність тексту

- логотип оператора про якого буде йти мова у статті;

- більше 1000 символів одна стаття.

Кожен фрілансер може сам визначити, яку кільксть статей він бажає написати і про якого саме оператора із списку вільних. Також незабаром будуть додані теми статтей, які будуть стосуватись iPhone, але не розблокування.

Оплата після отримання статті, електроннми грошима, на картку ПриватБанку, або поповненням на мобільний.

1 стаття = 10 грн.

Перелік статей і вимоги:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtF9E9pP6UF4dGJxMU9YV0JFdy1RTWg4Vk9VUTRvOHc&usp=sharing

Зайнятта тільки 1 стаття, прошу активніше звертатись роботи вистачить багатьом.

11 лет назад
harperr
Клио 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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