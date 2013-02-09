Ведение страниц в ВК, Фейсбук, Твиттер

$100
КопирайтингЗакрытнет заявок68 просмотров
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Нужен человек для интересного постинга (15 в день, с 9 до 00 ночи каждый час). Все посты должны быть смешными. Это могут быть картинки, интересная информация и так далее. Нужно просто брать интересные готовые посты с хорошей графикой с других групп и сайтов в интернете. При этом чтобы не было казусов - вести постинг через feedman.ru.

Посты вести в FACEBOOK, TWITTER, ВК (в feedman.ru это просто).

Человек должен быть веселый и дружащий с юмором, т.к. это юмористический паблик.

11 лет назад
votigis
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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