Ведение страниц в ВК, Фейсбук, Твиттер

Нужен человек для интересного постинга (15 в день, с 9 до 00 ночи каждый час). Все посты должны быть смешными. Это могут быть картинки, интересная информация и так далее. Нужно просто брать интересные готовые посты с хорошей графикой с других групп и сайтов в интернете. При этом чтобы не было казусов - вести постинг через feedman.ru.

Посты вести в FACEBOOK, TWITTER, ВК (в feedman.ru это просто).

Человек должен быть веселый и дружащий с юмором, т.к. это юмористический паблик.