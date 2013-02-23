Рерайтинг/Копирайтинг

Необходим рерайт статей на тему – судебные экспертизы. Информация простая по содержанию и по подаче, рекламная, предназначенная для простых людей. Нет задачи сделать юридический справочник, поэтому юридических познаний глубоких не надо. Предоставляем ресурс, откуда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужно сделать рерайтинг по тематики выбор авто перед покупкой. Текст уже готовый есть, правда собирали из разных источников (не переделывали), где-то писали сами.
Нужен специалист, который сделает грамотный рерайтинг и на основе своих знаний добавить нужные предложения или абзацы, делая текст (и сайт) уникальным, читабельным и привлекательным.
Пример текста Вы можете посмотреть на этих сайтов: http://auto-proverka.ru; http://piterautoexpert.ru/; http://mos-autoexpert.ru/; http://www.autoexpert77.ru
Требование к специалисту: 1) Профессионал в области рерайтинга и копирайтинга.
2) Понимание СЕО
3) Ответственность
Укажите, пожалуйста, стоимость услуг за 1000 знаков (без пробела).
С уважением,
Сырым
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