Рерайтинг/Копирайтинг

Всем привет!

Нужно сделать рерайтинг по тематики выбор авто перед покупкой. Текст уже готовый есть, правда собирали из разных источников (не переделывали), где-то писали сами.

Нужен специалист, который сделает грамотный рерайтинг и на основе своих знаний добавить нужные предложения или абзацы, делая текст (и сайт) уникальным, читабельным и привлекательным.

Пример текста Вы можете посмотреть на этих сайтов: http://auto-proverka.ru; http://piterautoexpert.ru/; http://mos-autoexpert.ru/; http://www.autoexpert77.ru

Требование к специалисту: 1) Профессионал в области рерайтинга и копирайтинга.

2) Понимание СЕО

3) Ответственность

Укажите, пожалуйста, стоимость услуг за 1000 знаков (без пробела).

С уважением,

Сырым