Рерайтинг/Копирайтинг

КопирайтингЗавершен29 заявок334 просмотра
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Всем привет!

Нужно сделать рерайтинг по тематики выбор авто перед покупкой. Текст уже готовый есть, правда собирали из разных источников (не переделывали), где-то писали сами.

Нужен специалист, который сделает грамотный рерайтинг и на основе своих знаний добавить нужные предложения или абзацы, делая текст (и сайт) уникальным, читабельным и привлекательным.

Пример текста Вы можете посмотреть на этих сайтов: http://auto-proverka.ru; http://piterautoexpert.ru/; http://mos-autoexpert.ru/; http://www.autoexpert77.ru

Требование к специалисту: 1) Профессионал в области рерайтинга и копирайтинга.

2) Понимание СЕО

3) Ответственность

Укажите, пожалуйста, стоимость услуг за 1000 знаков (без пробела).

С уважением,

Сырым

11 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$90
5 дней
Работа была выполнена очень качественно и быстро. Марина, сделала текст с уникальностью 100%, и при этом текст очень читабельный и красивый. Всем советую, так как с ней не будут никаких проблем и не нужно просить ее переделывать, так как она делать рерайтинг и копирайтинг с первого раза превосходно. Замечательный человек!
Мои рекомендации! Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение!
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