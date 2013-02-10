Требуется копирайтер. Постоянное сотрудничество.

Требуется человек для регулярного добавления контента сайтов. Для каждого сайта нужны 2 статьи в неделю.

Требования к регулярному добавлению контента:

-полностью уникальный контент.

-новость/статья от 1 500 знаков без пробелов

-разбить примерно на четыре абзаца

-оптимизирована под указанное словосочетание

-добавить картинку

-сделать 3 ссылки на другие материалы сайта из статьи

-тему статьи/новости выбираете Вы. (мы даем ключевое слово от которого выотталкиваетесь)

-Придумать заголовок. выделить 2 словосочетания в соответствии с ключевиком тегом

-Добавлять материалы самостоятельно в CMS (это просто, дам доступ, программист объяснит)

-самостоятельно проверяете на плагиат через Double Content Finder http://textbroker.ru/main/dcfinder.html (мы иногда будем перепроверять, и лучше для вас чтоб все было ок)

Цена 3$ за статью (оплата в WMR)

Для каждого сайта делать нужно 2 раза в неделю (вы указываете дни когда статью можно проверить) по статье/новости и быть готовым к увеличению объёма. Если вы справляетесь, при желании, мы загрузим вас полностью.

Не пропадать!

Выбранный кандидат должен предоставить свой № телефона для экстренной связи.

Почта alexey овчарка adv.am

Отвечать лучше в проекте.

(!)PS Уважаемые специалисты! Не

забывайте, меня очень интересует Ваша способность правильно

перелинковать статьи (выбрать разбавленный анкор), выделить (выбрать)

нужное стронгом в тексте, сделать правильный заголовок и т.п. по

требованиям выше!

Пример оформления http://www.evakuatorspb.com/novosti/kolpinoevakuator.html

Только постоянное сотрудничество!