Срочно нужны ответственные рерайтеры

КопирайтингЗавершен17 заявок357 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать качественный рерайт нескольких статтей. Оплата 25 руб за 1000 б/п. Если сработаемся будут периодические заказы.

Благодарю.

11 лет назад
DoctorZoja
Зоя 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
DArinika
Ирина 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Не смотря на отсутствие опыта рерайт получился отличного качества с уникальностью 98-100% по Адвего. Благодарю за сотрудничество!
Приятная в общении. Четко формулирует задачи. Всегда готова помочь и проконсультировать. Мне очень понравилось с ней работать.
0665469195
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Благодарю за отличную работу! Будем продолжать сотрудничать.
Рекомендую Зою! Не оставляла без ответа, когда нужна была помощь при выполнении работы.
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