Выполнить рерайт статей

Добрый день! Необходимы статьи на кулинарные темы, планируемый объем 1-2 статьи в день. Темы "свободные" - все это обговорим. Статья должна быть: ~2500-3000 зн., максимальной уникальности, +2-3 фото к статье (ищем в интернете хорошего качества). Какая стоимость одной ...
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Добрый день
Необходимо выполнить рерайт 19 статей, ссылки на статьи дам испонителю. Тематика статей студенческие работы:дипломы, курсовые, рефераты и тд. Указывайте цену за 1000 знаков.
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