Выполнить рерайт статей

КопирайтингЗавершен34 заявки299 просмотров
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Добрый день

Необходимо выполнить рерайт 19 статей, ссылки на статьи дам испонителю. Тематика статей студенческие работы:дипломы, курсовые, рефераты и тд. Указывайте цену за 1000 знаков.

11 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
urban888
Василий 
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$20
5 дней
Василий быстро и качественно выполнил работу, без лишних вопросов. Рекомендую как порядочного и квалифицированного фрилансера.
Отличный заказчик, точно формулирует ТЗ. Выплата своевременна. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!
yanchenko_natali
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$15
1 день
С Наталией было очень приятно работать. Качество работы оказалось на высоте, очень грамотный рерайт. Рекомендую!
Впечатления от сотрудничества остались положительные. Александр четко и ясно формулирует задачу, оплачивает работу мгновенно. Рекомендую.
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